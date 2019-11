Unwürdige Zustände sollen Asylbewerber abschrecken

Er wolle die Migrationspolitik wieder «unter Kontrolle» bekommen, sagte Premierminister Edouard Philippe. In Paris wird man einfach überprüfen können, ob dieses Versprechen ernst gemeint ist. Denn «Kontrolle» müsste auch «funktionieren» bedeuten, und auf den Trottoirs der Hauptstadt kann man sehen, wie wenig das französische Asylsystem funktioniert. An den Rändern der Metropole schlafen Tausende Asylbewerber in Zelten, darunter auch Familien und Babys. Hilfsorganisationen schätzen, dass zwei Drittel von ihnen einen Asylantrag gestellt haben. Sie hoffen nicht darauf, unter dem Radar des Systems zu verschwinden, sie warten darauf, endlich vom System erfasst zu werden.