Wenn Roboter die Ärzte ersetzen

Speziell geschultes Pflegepersonal entlastet die Ärzte

Dem drohenden Ärztemangel kann auch begegnet werden, indem die Betreuung von gewissen Patienten Nichtmedizinern übertragen wird. Im Berner Seeland etwa sind an den Medizentren speziell geschulte Advanced Practice Nurses (APN) im Einsatz. Sie können Patienten untersuchen, betreuen sie, machen Hausbesuche, nehmen Blut ab und passen die Medikamente an. Der Hausarzt wird erst beigezogen, wenn ein Problem auftritt, das die Kompetenzen der APN übersteigt. Ist es behoben, übernehmen die APN wieder die Betreuung des Patienten. Auch bei der Behandlung von Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes haben sich spezialisierte Fachkräfte bewährt.



Aber auch die Patienten sind gefordert. «Ich bin immer wieder perplex, wie hilflos viele Menschen bei einfachen Erkältungen sind. Zum Beispiel haben viele keine Ahnung, wie man einen Halswickel macht. Da ist viel Wissen verloren gegangen», sagt Martin Denz, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Telemedizin und E-Health. Youtube könne in solchen Fällen zum Beispiel eine gute Hilfe bieten, rät Martin Denz. Nicht zu vergessen sind auch die Apotheker. In Studien halfen sie zum Beispiel, unnötige Medikamente bei Patienten abzusetzen. Selbst Coiffeure können als erste medizinische Anlaufstelle dienen, insbesondere für Männer, die kaum je zu einem Arzt gehen. In einem Experiment in den USA halfen sie mit, solche Männer mit Bluthochdruck einer Behandlung zuzuführen. An dem Versuch beteiligt waren Apotheker, die regelmässig beim Coiffeur auftauchten, bei den Kunden den Blutdruck massen und – in Absprache mit deren Ärzten – Medikamente verschrieben.