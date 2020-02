Wie das Wort «ok» entstanden ist

«Die kleine Sprachsprechstunde» als Podcast:

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Eines der am häufigsten gebrauchten Wörter der deutschen Sprache ist weder deutsch noch ein Wort, sondern eine englische Abkürzung: Ich meine «ok». Das schreibt man mit zwei Buchstaben oder auch mit vier – o-k-a-y -, und es wird in der ganzen Welt verstanden.