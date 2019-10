«Wie sich die Nase abzuschneiden, um das Gesicht zu ärgern»

Wer sich an die britische Ex-Regierungschefin Theresa May erinnern kann, dem klingelt vielleicht noch ihr Mantra «Brexit heisst Brexit» in den Ohren. Für den Satz, den sie stoisch in jeder Rede aufsagte, bekam sie den Spitznamen «Maybot» verliehen – weil sie wie ein Roboter stets dasselbe erzählte. Dabei hat der geplante Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union schon viele andere Stilblüten hervorgebracht. Brexit heisst eben nicht unbedingt Brexit, sondern bedeutet noch ganz andere Dinge. Eine Auswahl von April 2016 bis Oktober 2019.