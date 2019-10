Wie Sie unfairen Argumenten begegnen

Streiten Sie gern? Hoffentlich nicht. Aber manchmal gehts nicht anders. Unfaire Verbalattacken sind in unseren Zeiten an der Tagesordnung. Im Job, in der Zeitung, in der Politik: Die Kunst der harten Worte und der Kampf der Argumente stehen im Vordergrund. Das macht Zeitungs­artikel unterhaltsam, Politik auf­regend und Diskussionen interessant. Aber es nervt auch. Und es vertieft die Gräben in unserer Gesellschaft.