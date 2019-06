Wieso nur fünf Sinne, wenn mehr geht?

Bisher bekam man alle drei Jahre eine neue Kreditkarte. Theoretisch hätte Mike Schaffner den Chip aus der Karte schneiden und ihn sich zwischen Daumen und Zeigefinger einsetzen lassen können, doch dann brauchte er jeweils ein neues Implantat. Momentan arbeiten Kreditkartenanbieter an überschreibbaren Chips, die ab Herbst 2019 verfügbar sein sollen. «Das wird das Ganze ziemlich antreiben.» Mike Schaffner wird zu den ersten gehören, die dann mit der Hand kontaktlos bezahlen können. Was er bereits kann und was er gerne noch könnte, zeigt er in der Videoreportage.