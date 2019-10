«Die Effizienz ist nicht der Hauptfaktor dafür, erfolgreich zu sein»

Wie reagieren Sie als Gesundheitsdirektor auf das neue Modell, an dem Sie auch mitgearbeitet haben?

Ich bin froh, dass wir den Dialog zwischen den verschiedenen Partnern wieder gefunden haben. Das heisst zwischen meiner Direktion, der Region, der Spital STS und anderen Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen. Wir haben sehr viel gearbeitet in diesem Jahr. 80 Personen haben uns geholfen. Das zeigt, dass alle unser Projekt ernst genommen haben und gemeinsam vorwärtsgehen wollen. Mit der Gründung der Trägerschaft setzen wir ein Zeichen. Die Leute sollen merken, dass es nicht nur um das Spital geht, sondern ganz allgemein um die Grundversorgung in der Region. Und die fängt nicht mit dem Eintritt in das Spital an und hört auch nicht mit dem Austritt auf, sondern beginnt viel früher und geht viel weiter.