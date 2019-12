«Wir waren alle mal schwarz»

Ersetzen wir also «race» mit «Population». Hat David Reich recht, wenn er von durchschnittlichen genetischen Unterschieden zwischen Gruppen spricht?

Krause: Es gibt bestimmte Gene, die in bestimmten Teilen der Welt häufiger vorkommen. Deshalb haben Menschen in Afrika durchschnittlich dunklere Haut als in Europa. Aber selbst wenn schwarze Menschen ein doppelt so hohes Prostatakrebsrisiko haben, würde es mir als Arzt mehr bringen, wenn ich die Gene des einzelnen Patienten testen würde, statt zu sagen: «Oh, der hat eine dunkle Hautfarbe und deshalb eine so hohe Wahrscheinlichkeit, das oder jenes zu haben.»

Warum kommen Sprint-Weltmeister häufig aus Jamaika und Marathon-Sieger aus Kenia?

Fischer: Erklären Sie mir mal, warum eine Deutsche in Doha beim 5000-Meter-Lauf Bronze gewonnen hat. Und stellen Sie sich mal vor, wie schwierig das noch wird, wenn diese Sportlerin nächstes Jahr Olympiasiegerin wird. Dann haben wir ein echtes Problem, oder?

Krause: Es gibt natürlich gewisse Anlagen. Menschen aus Südostasien zum Beispiel sind im Durchschnitt kleiner als Menschen aus Nordeuropa. Dadurch entsteht ein Nachteil, etwa beim Weitsprung. Aber es gibt eben auch eine grosse Variabilität. In Deutschland leben Menschen, die sind 1,60 Meter klein, andere zwei Meter gross – sie gehören deswegen aber nicht zu unterschiedlichen Populationen.

Und es gibt auch furchtbar langsame Sprinter aus Jamaika.

Fischer: Sagen wir mal so: 99,9 Prozent aller Menschen dort.

Krause: Auch Trainings-Bedingungen spielen eine grosse Rolle. Wenn Läufer in Äthiopien in den Hochlagen auf 2000 Meter trainieren, hilft ihnen das natürlich.

«Der Mensch ist ja erst vor Kurzem aus Afrika heraus in die Welt expandiert.»Johannes Krause, Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte

Erstaunlich viele erfolgreiche Skisportler kommen aus Oberbayern.

Fischer: Das ist rein rassebedingt (lacht).

Krause: Wir kategorisieren Menschen nach ihrer Hautfarbe, aber es gibt nun mal sehr viele Zwischentöne. Wo liegt die Grenze zwischen schwarz und weiss? Ausserdem hat sich die Hautfarbe immer wieder verändert. Die helle Hautfarbe der Europäer hat sich erst vor wenigen Tausend Jahren ausgebildet. Davor waren alle schwarz. Der Mensch ist ja erst vor Kurzem aus Afrika heraus in die Welt expandiert.

Vor Kurzem klingt, als wäre es vergangenes Jahr gewesen.

Krause: 50'000 Jahre sind in der Evolution ein sehr kurzer Zeitraum. Wenn man sich einen Stammbaum vorstellt, dann steht der dicke Baum mit seinen Wurzeln in Afrika und irgendein kleiner Zweig, das sind wir, die Nicht-Afrikaner. Auf allen Kontinenten gibt es helle und dunkle Menschen. Die San in Südafrika zum Beispiel haben eine hellere Hautfarbe als viele Menschen in Andalusien.