Nichts ist unmöglich

Auch die Wände bekamen mit Leisten ein Upgrading. (Diesem DIY-Trick habe ich kürzlich einen ganzen Blogpost gewidmet) Am Schluss wurden die Wände mit den Leisten, das Regal und die Holzkisten darin mit einer warmen grauen Farbe lackiert. Das ganze Projekt finden Sie auf dem Blog A Beautiful Mess.

Grosses Tor

In dieser Wohnung wurden zwei Türen mit einem Antikfinishing zum grandiosen Hingucker. Der Kontrast mit den Texturen tut der modern und proper eingerichteten Wohnung gut und macht sie besonders und persönlich. (Bild über: Alquimia Deco)

Schrank mit Chic

Wer in seiner Wohnung Einbauschränke ist fein raus. Müssen Sie sich aber selbst um einen grossen Schrank kümmern, kann das schnell teuer werden und nicht besonders edel aussehen. Bauen Sie sie sich mit Regalen und/oder Schrankinnenräumen einen eleganten Schrank selbst. Mit passender Farbe, liebevoller Ausstattung und eleganten Vorgängen wirkt das wie so gekonnt wie auf diesem Beispiel von Arquitrecos.

Designspiegel

Ein grosser Spiegel wertet jede Nische auf. Wenn Sie keinen edlen grossen Spiegel finden oder das Budget dafür zu klein ist, dann basteln Sie sich mit Hilfe von Bilderrahmen und einigen kleinen Spiegeln ein solch grossartiges Model wie dieses hier, entdeckt auf dem Blog The Haven List.

Spiegelwand

Der beste Weg zu grossartiger Wirkung einer Wohnung oder eines Raumes, sind Spiegelwände. Sie machen Kleines optisch grösser, hellen auf und schaffen Aussicht. (Bild über: The Maryn)

Farbenpracht

Mit Farbe schaffen Sie mit relativ wenig Aufwand eine grosse Verwandlung. Denken Sie dabei nicht nur an die Wände oder die Möbel sondern schaffen Sie ein kleines Gesamtkunstwerk indem sie beides aufeinander abgestimmt streichen. (Bild über: Trend Decors)

Coole Küchenleuchte

Statt cooler Designerleuchte aus dem angesagten Shop können Sie auch eine selber machen. Einige Zutaten dafür haben Sie vielleicht sogar schon. Es braucht nämlich bloss einen Gitterkorb und eine schlichte Leuchte bei der bloss das Leuchtmittel am Kabel hängt. Einmal montiert, können Sie auch Dinge in den Korb legen, entweder zur Dekoration oder auch aus praktischen Gründen. (Bild über: The Nordroom)

Bilder über folgende Blogs und Magazine: The Nordroom, Trend Decors, The Maryn, The Haven List, Arquitrecos, Alquimia Deco und A Beautiful Mess.

