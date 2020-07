Neue Schwimmhalle in Heimberg – Nun kündigen Anwohner Widerstand an Die neu gegründete IG Wohnen Untere Au will alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um die geplante Schwimmhalle zu verhindern. Janine Zürcher

So könnte die neue Schwimmhalle dereinst aussehen. Visualisierung: PD

In die Debatte rund um die geplante regionale Schwimmhalle an der Heimberger Schützenstrasse schaltet sich eine weitere Stimme ein. Die IG Wohnen Untere Au kündigt in einem offenen Brief an die Genossenschaft Sportzentrum Heimberg starken Widerstand gegen das Vorhaben an: «Wir werden uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen das Grossprojekt wehren», heisst es dort.