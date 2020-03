Ski alpin im Oberland – Oberli sicherte sich bereits den Sieg im Bank-EKI-Cup Am JO-Animations-Riesenslalom auf Grindelwald-First wurden auf verkürzter Strecke schnelle Zeiten gefahren. Die grosse Figur war einmal mehr Yanick Oberli. pd

Das Podest Knaben U-16+U-18 mit Tagessieger Yanick Oberli. Er gewann bereits auch die Gesamtwertung um den Bank-EKI-Ski-Cup. Foto: PD

Am Sonntag, 1. März, fand in Grindelwald der 16. First-Riesenslalom, organisiert vom Skiclub Wilderswil, statt.

Bei laut Medienmitteilung «sehr guten Pisten- und Witterungsbedingungen» konnte das letzte Rennen vor dem Finale vom kommenden Wochenende erfolgreich durchgeführt werden. Die rund 160 Rennfahrerinnen und Rennfahrer massen sich in den Kategorien U-10 bis U-16/18 in einem Lauf Riesenslalom. Aufgrund der Schneefälle in der vorangegangenen Nacht wurde die Strecke leicht verkürzt in Angriff genommen.