Warum Optimisten sind seltener krank sind

Alle möchten glücklich sein. Doch was ist eigentlich Glück?

Das sind diese kurzen Momente, in denen man mit allem im Einklang ist. Man kann Glück nicht planen. Und wenn man versucht, es festzuhalten, ist es schon wieder weg. Im wissenschaftlichen Kontext ist Glück aber nur ein ­Bestandteil des Wohlbefindens. Dieses umfasst neben emotio­nalen Lustgefühlen auch die Lebens­zufriedenheit – also wie wir unsere Umstände auf kognitiver Ebene bewerten. Zum Wohlbefinden gehören auch psychische Dimensionen wie Lebenssinn und die Fähigkeit, sich selber zu akzeptieren.