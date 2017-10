Neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen Polanski

Neue Vorwürfe gegen den Regisseur Roman Polanski: Renate Langer, eine deutsche Schauspielerin, sagte gegenüber der New York Times, dass Polanski sie im Februar 1972 in Gstaad vergewaltigt habe. Langer war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt.

Die heute 61-jährige Langer hat am 26. September in St. Gallen bei der Polizei ausgesagt. Sie ist bereits die vierte Frau, die Polanski sexuelle Nötigung vorwirft. Sie habe die Vergewaltigung aus Sorge um ihre Eltern verschwiegen, sagte Langer.

US-Justiz wollte Akten nicht öffnen

Polanski weilte in diesen Tagen in der Schweiz. In Zürich besuchte er das Film Festival, wo er seinen neuen Film «D'après une histoire vraie» vorstellte. Bereits 2009 besuchte er das Zürich Film Festival, als er im Auftrag der US-Justiz verhaftet wurde. Damals wurde dem Regisseur vorgeworfen, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben.

Zehn Monate verbrachte Polanski daraufhin in seinem Chalet in Gstaad, wo er unter Hausarrest stand. Eine Auslieferung an die USA kam damals nicht zustande: Die US-Justiz weigerte sich, die verlangten Akten zu öffnen.

