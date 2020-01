Nach kurzer Krankheit ist Annette Ringier im Alter von 76 Jahren gestorben. Sie war zusammen mit ihrem Bruder Michael, ihrer Schwester Evelyn Lingg-Ringier und Marc Walder Eigentümerin des Medienkonzerns Ringier AG.

Annette Ringier sei zeitlebens eng mit dem Unternehmen Ringier verbunden gewesen, heisst es in einer Meldung im «Blick» (Donnerstagausgabe). In den 1970er- und 1980er-Jahren habe sie unter anderem die Zeitschrift «100 Ideen» in Deutschland betreut, sei Chefredaktorin von «Annette» in der Schweiz gewesen und habe als Journalistin für die «Schweizer Illustrierte» geschrieben.