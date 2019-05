Arnold Schwarzenegger schwärmt von Greta

Der Schauspieler Arnold Schwarzenegger hat an einer Klimakonferenz in Österreich die schwedische Aktivistin Greta Thunberg getroffen. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien schwärmte danach von der 16-Jährigen.

«Ich muss zugeben, ich war sehr beeindruckt, als ich Greta Thunberg traf», schrieb er auf Twitter zu einem Bild der beiden.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq

— Arnold (@Schwarzenegger) 27. Mai 2019