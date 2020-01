So reagieren britische Medien auf die royale Krisensitzung

Kanada dementiert angebliche finanzielle Unterstützung

Die Queen kündigte in ihrem Statement eine «Übergangsphase» an, in welcher das Ehepaar Harry und Meghan in Kanada und England wohnen. Laut Experten könnte dies auf ein Teilzeitpensum am königlichen Hof hinauslaufen.

«Wir haben konstruktive Diskussionen geführt»: Queen Elizabeth II. verlässt eine Kirche auf dem Landgut Sandringham am 12. Januar 2020. Bild: Neil Hall, EPA/Keystone

Der britische «Evening Standard» hatte am Montag berichtet, es gebe eine private Zusicherung des kanadischen Regierungschefs Trudeau an die Queen, dass die Sicherheit der Kleinfamilie gewährleistet sei, wenn diese in Kanada wohne. Trudeau sagte «Global News» hingegen, die Frage, wer die Sicherheitskräfte bezahlen werde, sei «Teil der Überlegungen, die es noch geben muss». Dazu müssten Harry und Meghan zunächst weitere Entscheidungen treffen. Allgemein werde ihnen in Kanada aber ein «Gefühl von Wertschätzung» entgegengebracht, so Trudeau. Kanada, wo Meghan aufgewachsen ist, gehört zum Commonwealth. Die britische Queen ist Staatsoberhaupt des Landes.

Am Montag trafen sich die britische Königin Elizabeth II.,ihre beiden Enkel Prinz William und Prinz Harry sowie ihr Sohn Prinz Charles im Sandringham House in der englischen Grafschaft Norfolk zum Krisentreffen. Inhalt war die überraschende Ankündigung Harrys und seiner Frau, der US-Amerikanerin Meghan Markle, von ihren royalen Pflichten zurückzutreten. Das Ziel war es, eine definitive Abwendung vom Königshaus zu verhindern. Das Ziel wurde erreicht. Man habe «konstruktive Diskussionen» geführt, schrieb die Queen in einer Medienmitteilung. «Dies sind komplexe Angelegenheiten für meine Familie, die gelöst werden müssen. Es gibt noch einiges an Arbeit zu tun, aber ich habe darum gebeten, dass in den kommenden Tagen endgültige Entscheidungen getroffen werden.»