«Und dänn isch de Trump hässig worde»

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu, und eines kann mit Sicherheit gesagt werden: Es war ein gutes Jahr für Karikaturisten. Der Brexit, die omnipräsente Person Trump und die grüne Welle spielten Felix Schaad in die Karten. Der Zeichner sagt im Video, welche Gedanken hinter seinen Karikaturen stecken und was ihm an seinem Job besonders Freude bereitet.