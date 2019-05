23 Tote im Gazastreifen und in Israel bei gegenseitigem Beschuss

Der Islamische Jihad teilte mit, unter den Toten seien auch vier seiner Mitglieder. Die Gruppe bekannte sich zu einem Teil der Raketenangriffe auf Israel und erklärte, sie sei zu weiteren Angriffen bereit.

Netanyahu befiehlt weitere Angriffe

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte bei einer Kabinettssitzung am Sonntag, er habe das Militär angewiesen, seine «massiven Angriffe gegen terroristische Elemente im Gazastreifen» fortzusetzen. Dazu sollten weitere Truppen und Gerät an die Grenze verlegt werden.

Die US-Regierung stellte sich angesichts der Eskalation des Konflikts hinter Israel. «Wir stehen auf der Seite Israels und unterstützen sein Recht auf Selbstverteidigung gegen diese abscheulichen Attacken», erklärte eine Sprecherin des US-Aussenministeriums.

Vertreter Ägyptens und der UNO bemühten sich um eine Beruhigung der Lage. Die Europäische Union rief die Palästinenser am Sonntag erneut auf, den Raketenbeschuss auf Israel einzustellen. Ansonsten drohe ein «Konflikt ohne Ende», warnte die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini.

Eskalation nach Zusammenstössen

In Gaza wurden nach Angaben von Anwohnern zwei mehrstöckige Gebäude zerstört. Israelischen Angaben zufolge befanden sich in einem der Gebäude Büros des Militärgeheimdienstes und der Sicherheitsdienste der Hamas.

In einem der zerstörten Gebäude befand sich nach Angaben von Anwohnern das Büro der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan verurteilte «den Angriff Israels auf das Büro der Agentur Anadolu in Gaza scharf». Die Anadolu-Mitarbeiter waren nach Angaben der Agentur nach einem Warnschuss kurz vor dem Beschuss in Sicherheit gebracht worden.

Die Gewalt war eskaliert, nachdem es am Freitag an der Gaza-Grenze bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten Tote gegeben hatte. Vier Palästinenser wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza getötet. Palästinenserfraktionen kündigten daraufhin Rache an.