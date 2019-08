36-Jähriger ersticht Mutter in Rapperswil-Jona

Bei der Bahnhofüberführung in Rapperswil-Jona kam es am Sonntagnachmittag zu einem Tötungsdelikt. Ein 36-jähriger Mann stach auf seine Mutter (57) ein und fügte ihr so schwere Verletzungen zu, dass sie noch vor Ort verstarb, wie die Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage einen «Blick»-Bericht bestätigt. Der Mann fügte sich danach selbst schwere Verletzungen zu und wurde von der Polizei verhaftet. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.