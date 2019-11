4.45 Uhr: Das neue Züri-Tram rollt auf dem LKW über die Hardbrücke

Jetzt ist das erste neue Flexity-Tram in Zürich. Auf einem Schwertransporter wurde es um 4.45 Uhr früh über die Hardbrücke gefahren. Rund eine Stunde später kam es im Depot an. Bei der Einfahrt in die VBZ-Werkstätte in Altstetten brauchte es aber etwas Geduld. Der Schwertransporter hatte Schwierigkeiten, die Kurve zu nehmen. Der Fahrer musste immer wieder zurücksetzen. Laut VBZ ist der Transport insgesamt aber ohne grössere Schwierigkeiten verlaufen.