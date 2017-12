60 Feuerwehrleute wegen Hausbrand im Einsatz

In Appenzell Ausserrhoden rückte die Feuerwehr am Samstagabend mit insgesamt 60 Leuten aus. Grund war ein brennendes Wohnhaus in Heiden. Die aus mehreren Gemeinden aufgebotenen Einsatzkräfte konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen und verhindern, dass das Feuer auf Nachbarhäuser übergriff.

Zwei Personen verliessen das brennende Haus durch ein Fenster. Sie erlitten Verletzungen noch unbestimmten Ausmasses und wurden per Ambulanz ins Spital gebracht. Die übrigen Bewohner des Hauses konnten noch in der Nacht bei Bekannten untergebracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Franken. Die Brandursache wird derzeit von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden untersucht. (chi)