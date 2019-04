Angriff auf Velofahrer in Olten – Mann schwer verletzt

In Olten SO ist am Freitagabend ein Velofahrer von mehreren unbekannten Männern vom Velo heruntergerissen und schwer verletzt worden. Die Angreifer benutzten einen unbekannten Gegenstand, um ihm Schnitte und Stichwunden zuzufügen.

Der Velofahrer wurde danach mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht, wie die Solothurner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.