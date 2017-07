Auslandschweizer peilen Rekord im Gruppenjodeln an

Käse, Berge, Heidi – und Jodeln: Im Ausland kommen der Schweiz so einige Attribute zuteil. Letzterem widmen sich jetzt in New York lebende Schweizer. Pünktlich zum Nationalfeiertag wollen sie ihrem Heimatland ein Geburtstagsgeschenk machen und den Rekord im Gruppenjodeln holen. Dies ist gemäss der «Handels Zeitung» das Ziel der New Yorker Schweiz-Gesellschaft.

Heute Samstag lädt die Gesellschaft zum alljährlichen Treffen, um den Nationalfeiertag zu zelebrieren. In einem Biergarten in Long Island City soll die momentane Rekordhalterin – die Firma Yahoo – vom Jodelthron gesungen werden. Mehr als 3400 Personen jodelten im März 2015 gemeinsam vor dem Hauptsitz in Kalifornien.

Unterstützung von Ricola & co.

Damit der Rekord in Schweizer Hände fällt, ist die Schweizer Community in New York aufgefordert nicht nur zahlreich zu erscheinen, sondern auch bei «rain or shine» – bei Regen oder Sonne. Zahlreicher Support ist bereits vorhanden. So unterstützen das Schweizer Generalkonsulat in New York (Generalkonsul André Schaller soll sich unter die Jodler mischen) und diverse Firmen die New Yorker Schweiz-Gesellschaft. Gemäss der Zeitung amten als Hauptsponsoren die Uhrenfirma Rolex und die beiden Finanzinstitute Credit Suisse und Vontobel. Weitere Unterstützung kommt unter anderem von Emmi, Ricola, Schindler, Nespresso und Swiss Re.

Einen Rekord aus der Schweiz schaffte es 1992 ins Guinness-Buch der Rekorde: Der Zürcher Peter Hinnen kann 22 Töne in nur einer Sekunde jodeln.

«Die Sendung mit der Maus» erklärt Jodeln.

(foa)