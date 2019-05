Autofahrerin übersieht Mädchen beim Parkieren

An der Brauereistrasse in Glarus hat sich am Montagabend kurz vor 19 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Eine Autofahrerin fuhr auf den Vorplatz ihrer Garage. Beim Einparkieren übersah die 57-jährige Schweizerin ein fünfjähriges Mädchen.

Das Kind wurde dabei so schwer verletzt, dass es trotz einem Reanimationsversuch der Sanität noch auf der Unfallstelle verstarb, wie die Kantonspolizei Glarus am Dienstagmorgen mitteilte. Die Lenkerin und die Angehörigen des Kindes wurden vom Care Team Glarus betreut. Der Unfallhergang und die Todesursache werden untersucht.