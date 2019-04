«Der Bus wurde schneller und schneller»

Entsetzliche Nachrichten erreichen uns aus #Madeira. Unsere tiefe Trauer gilt all denen, die in dem verunglückten Bus ihr Leben verloren haben, unsere Gedanken sind bei den Verletzten. Besorgte Angehörige können sich an das AA, Tel. 030 5000 2000 wenden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 17. April 2019

Die Regionalregierung von Madeira hatte bereits in der Nacht ebenfalls eine dreitägige Trauerzeit für die Insel ausgerufen. Die Flaggen an allen öffentlichen Gebäuden sollen in dieser Zeit auf halbmast gesetzt werden.

Unfallursache wird untersucht

Der Fahrer hatte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der an einem Hang hoch über dem Meer verlaufenden Strasse offenbar die Kontrolle über den Bus verloren, der von der Strasse abkam und in ein Wohnviertel stürzte. Zwei Dutzend Rettungswagen waren im Einsatz, am Donnerstagmorgen wurde der Unglücksbus geborgen.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Unfallursache ein. Laut Medienberichten könnte ein mechanisches Problem der Grund gewesen sein – entweder ein Bremsausfall oder ein eingeklemmtes Gaspedal.

Foi com profundo pesar que tomei conhecimento do trágico acidente na Madeira. A todas as famílias envolvidas transmito, em nome do governo português, as mais sentidas condolências. — António Costa (@antoniocostapm) 17. April 2019

Der Vizepräsident der Regionalregierung, Pedro Calado, nannte jegliche Mutmassungen zu der Unglücksursache «verfrüht». Der Bus sei erst etwa fünf Jahre alt und anscheinend in gutem Zustand gewesen, sagte er bei einer Pressekonferenz. Die Fahrzeuge der Autonomen Region Madeira würden regelmässig überprüft.