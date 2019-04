Diese Kunstschätze konnten gerettet werden

In den Stunden während und nach dem Brand versuchten Feuerwehrleute, diese und andere kostbare Objekte in Sicherheit zu bringen. Nach dem Einsturz des Spitzturms jedoch wurden viele Personen aus dem Inneren der Kirche zurückgezogen. Dort soll dann ein Roboter zum Einsatz gekommen sein.

Soll sich in Sicherheit befinden: Jesus' Dornenkrone aus der Notre-Dame. Bild: Reuters

Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, bestätigte in der Nacht, um etwa 1 Uhr morgens über Twitter, dass die meisten Schätze trotzdem in Sicherheit hätten gebracht werden können. Sie schreibt, dass die Dornenkrone und andere Werke an einem sicheren Ort seien. Auch die Tunika, die König Ludwig der 14. getragen haben soll, als er die Krone in die Kathedrale brachte, gehört dazu.

Merci aux @PompiersParis, aux policiers et aux agents municipaux qui ont réalisé ce soir une formidable chaîne humaine pour sauver les œuvres de #NotreDame. La couronne d'épines, la tunique de Saint Louis et plusieurs autres œuvres majeures sont à présent en lieu sûr. pic.twitter.com/cbrGWCbL2N — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15. April 2019

Die Apostel sind gerettet

Noch unklar ist hingegen, ob die Rosenfenster an den nördlichen, südlichen und westlichen Fassaden des Kirchenschiffs beschädigt wurden. Das Gleiche gilt für die Orgeln im Gebäude. Zwei gibt es davon in der Notre-Dame, jene der Westempore ist eine der grössten und bekanntesten der Welt und hat fast 8000 Pfeifen. Vor fünf Jahren wurde sie zum bisher letzten Mal fertig gereinigt und restauriert.

Geplante Renovationen retteten auch die Statuen der zwölf Apostel. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden sie noch am Donnerstag, also nur vier Tage vor dem Brand, vom Dach des Gebäudes entfernt, um gereinigt zu werden. Noch nicht bekannt ist, was mit den Wasserspeiern und Chimären, die über Paris blicken, geschehen ist.

