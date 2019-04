Eine Stunde anstehen beim Gotthard

#A2 - Gotthard - Chiasso - zwischen Raststätte Piotta und Quinto in beiden ->en Gefahr, Gegenstände auf der Fahrbahn — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) April 18, 2019

Der Stau begann sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr zu bilden, wie die Verkehrsinformation Viasuisse mitteilte. Er entwickelte sich nur schleichend: Bis am Mittag waren es vier Kilometer, die Wartezeit betrug 40 Minuten. Im Laufe des Nachmittags wuchs die Blechschlange auf sieben Kilometer an. Das bedeutete eine Wartezeit von einer Stunde und zehn Minuten.

Seit 15 Uhr beträgt die Staulänge sechs Kilometer. Ab Amsteg müssen die Verkehrsteilnehmenden mindestens eine Stunde ausharren. Bis in die späten Abendstunden sind bis zu zehn Kilometer Stau möglich – zudem erwartet Viasuisse, dass sich der Stau in der Nacht auf Karfreitag nie ganz auflösen wird.

Alpenpässe noch geschlossen

Aufgrund der Wintersperren am Gotthard-, Grossen St. Bernhard- und San Bernardino-Pass stehen diese Pässe als Alternativrouten nicht zur Verfügung. Eine Ausweichmöglichkeit bieten aber die A13-San-Bernardino-Route sowie der Tunnel durch den Grossen St. Bernhard und der Simplon-Pass.

Wer den Stau am Gotthard vermeiden, auf eine Reise in den Süden aber nicht verzichten will, kann auf den Zug umsteigen. Die SBB hat sich gewappnet, weil sie laut einer Medienmitteilung mit noch mehr Reisenden rechnet als im Vorjahr. So bietet sie rund 45'000 zusätzliche Sitzplätze zwischen Gründonnerstag und Ostermontag an. Insgesamt verkehren 33 Zusatzzüge ins Tessin und retour.

Neben den 33 Zusatzzügen werden diverse Regelzüge mit zusätzlichen Wagen oder Zugseinheiten verstärkt. Erfahrungsgemäss erwarten die SBB am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag die höchsten Passagierzahlen.

Wer sich die Ostertage nicht mit nervigen Stunden im Stau verderben will, sollte sich Zeit nehmen für die Reiseplanung. Hier finden Sie die Tipps der Verkehrsexperten.

Das Wetter meint es gut

Sollte der Stau die Stimmung trüben, haben die Meteorologen gute Nachrichten. Am Wochenende gibt es mildes Frühlingswetter mit Temperaturen von 19 bis 24 Grad – zwar teilweise mit Quellwolken und möglicherweise örtlichen Regenschauern am Freitag und Samstag, dafür aber mit Sonnenschein an Ostersonntag.

Weil das beidseits der Alpen gilt, kann man sich den Stau am Gotthard zumindest wettermässig sparen, schreibt Meteonews. In den Skigebieten liegt immer noch viel Schnee und es herrschen perfekte Wintersportbedingungen.