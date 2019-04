Erst Föhnsturm, dann Temperatursturz

Wer kann, soll das angenehme, milde Wetter heute noch geniessen. Denn mit dem Start der neuen Arbeitswoche wird es in Sachen Wetter turbulent. Wie Meteonews mitteilt, hat sich über den Alpen eine sogenannte Südföhnlage eingestellt.

Der Föhn wird in den nächsten Tage stärker. Am Mittwoch oder Donnerstag erreicht der Föhnsturm mit über 100 km/h seinen Höhepunkt. Weil in den vergangenen Tagen ein Tief bis nach Nordafrika gelangte, bringt der Föhnsturm Staub aus der Sahara direkt in die Schweiz.