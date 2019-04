«Es wurde die Seele von Paris getroffen»

Der Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist nach Angaben der Feuerwehr «vollkommen unter Kontrolle» und «teilweise gelöscht». Es gebe aber noch einige Brandherde, die gelöscht werden müssten, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht auf Dienstag. Das Feuer in dem weltberühmten Bauwerk im Herzen der französischen Hauptstadt war am Montagabend aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen.