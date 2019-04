Familie aus Uster ZH unter Todesopfern in Sri Lanka

Neun Selbstmordattentäter hatten sich am Ostersonntag nahezu zeitgleich in Kirchen und Hotels in Sri Lanka in die Luft gesprengt. Die Zahl der Toten lag nach Polizeiangaben vom Mittwoch bei 359 – darunter waren laut Aussenministerium 34 Ausländer.

Unter den Todesopfern sind auch zwei Schweizer sowie ein srilankesisches Ehepaar, das in Bern einen Kiosk betrieb. Wie Züriost nun berichtet, ist bei den Anschlägen in Colombo auch eine Familie aus Uster ums Leben gekommen – ob es sich dabei um die beiden vom EDA bestätigten Schweizer handelt, ist jedoch nicht klar.