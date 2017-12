Feuer frisst sich durch Isoliermatten

Am Samstagmittag ist auf einem Flachdach an der Neuquartierstrasse in Walenstadt ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, verletzt wurde niemand.

Arbeiter waren damit beschäftigt, ein Flachdach eines Neubaus mit Bitumenmatten zu isolieren, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag erklärte. Dabei geriet die Plastikverpackung von gestapelten Isoliermatten in Brand. Das Feuer frass sich durch die Verpackung und erfasste auch die Isoliermatten.

Beim Brand wurde niemand verletzt. Es entstand aber Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken.

(mch)