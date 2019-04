Greta im italienischen Senat: «Ihr habt uns belogen»

«Wir müssen begreifen, dass wir eine Krise haben. Wenn wir das begreifen, werden wir dieses Desaster verhindern können. Wir können keine Zeit mehr verlieren, es gibt keine Entschuldigungen mehr», sagte die Schwedin in ihrer Ansprache.

«Nichts hat sich bisher geändert»

«Wir protestieren auf der Strasse, nicht um Selfies zu machen, sondern weil wir euch zum Handeln bewegen wollen. Wir demonstrieren, weil wir unsere Träume und Hoffnungen zurückerlangen wollen. Personen gratulieren mir, doch ich begreife nicht warum, denn nichts hat sich bisher geändert. Nichts ist konkret unternommen worden, um die Zerstörung des Klimas zu stoppen, oder zu bremsen», so Thunberg.

«Ihr habt uns belogen, ihr habt uns unserer Zukunft beraubt und uns falsche Hoffnungen gemacht. Ihr habt uns gesagt, dass wir mit Hoffnung in die Zukunft schauen können, doch wegen des Klimawandels wird es nicht so sein», sagte die Schwedin. Für Karfreitag kündigte Thunberg ihre Teilnahme an einem Schülerstreik in Rom an. Die Veranstaltung findet auf der zentralen Piazza del Popolo in Rom statt.