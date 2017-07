Bei einer Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt sind am Freitag ein Mensch getötet und vier verletzt worden. Am Nachmittag, kurz nach 15 Uhr, betrat ein Mann den Supermarkt in der belebten Fuhlsbütteler Strasse im Stadtteil Barmbek und stach unvermittelt mit einem Küchenmesser auf Kunden ein.

Der Sender «n-24» hat mehrere Augenzeugen aus dem Supermarkt interviewt. Eine Frau berichtete, sie habe Todesangst durchlitten. «Ich dachte, jetzt sticht er mich ab – wenn Sie da an der Kasse stehen und nicht weg können?» Als der Reporter fragt, wie gross denn das Messer gewesen sei, hebt sie die Arme parallel vom Körper weg und zeigt knappe 50 Zentimeter an. Beim Verlassen des Ladens habe er dann die Arme in Höhe gerissen und gerufen: «Allahu Akbar» (Gott ist gross). Mehrere Augenzeugen berichten das Gleiche.

Zeugen verfolgten den Mann und alarmierten die Polizei. Der Täter wurde zunächst von Passanten überwältigt und dabei leicht verletzt. Dazukommende Polizisten nahmen ihn schliesslich fest. Aufnahmen der «Bild»-Zeitung zeigen den festgenommenen, blutverschmierten Täter in Handschellen im Polizeiauto. Die Polizei ist sich sicher: «Es handelt sich definitiv um einen Einzeltäter.» Insgesamt habe der Angreifer neben dem Todesopfer vier weitere Personen verletzt.

Die Polizei ermittle in alle Richtungen, sagte Sprecher Timo Zill. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. «Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Einschätzung seriös nicht möglich», sagte Zill zu einem möglichen Terror-Hintergrund der Tat. Die Berichte darüber, dass der Angreifer «Allahu Akbar» gerufen habe, bestätigte der Sprecher nicht. Einem Bericht des «Tagesspiegel» zufolge sei der Mann deutschen Behörden als Islamist bekannt und sei beim Angriff religiös gekleidet gewesen.

Eye witness to attack on supermarket in Barmbek, Hamburg. Says man stabbed 3 then shouted Allah Akbar. 1/2 pic.twitter.com/1UdpjUKZQO — Larry Hagler (@IanBennett23) July 28, 2017

Videos vor Ort zeigen das Grossaufgebot der Noteinsatzkräfte. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Auch eine Anti-Terror-Einheit stand im Einsatz, wie deutsche Medien berichten. Zudem waren Rettungskräfte der Feuerwehr und mehrere Ambulanzen vor Ort.

(mch/afp)