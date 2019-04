Rechtlich interessant und nicht ganz einfach nannte der Gerichtspräsident den Fall, der am Donnerstag vor dem Luzerner Kriminalgericht verhandelt wurde. Einen Mordversuch wirft der Staatsanwalt einem heute 34-jährigen Schweizer vor, der 2017 mit einem Schmetterlingsmesser zu einem Termin auf dem Sozialamt erschienen war. Er fordert sechseinhalb Jahre Haft.

Der Mann hatte rund 14 Jahre mit Unterbrüchen Sozialhilfe bezogen. Vor Gericht sagte er, das Sozialamt habe ihn jahrelang schikaniert. Als man ihm zum dritten Mal angedroht habe, die Sozialhilfe einzustellen und die Nothilfe zu verweigern, habe er um seine Wohnung gebangt.

«Ich war nervlich am Ende, wurde in die Enge getrieben. Da musste ich einen extremen Hilferuf in meiner Not rausschreien.» So nahm er im Februar 2017 ein Messer mit aufs Sozialamt und spielte mit dem Gedanken, die Sozialarbeiterin in den Hals zu stechen, um ins Gefängnis zu kommen. «Dort hätte ich ein Dach über dem Kopf, und das Problem mit dem Sozialamt wäre auch weg gewesen.»

Doch das Messer blieb im Sack und Blut floss keines. Nach dem Termin ging der Beschuldigte direkt zur Polizei, legte das Messer auf den Tisch und sprach von seinen Absichten. Die Polizei nahm ihn fest.

Schwelle zum Versuch überschritten

Es seien mehr als bloss Gedanken gewesen, argumentiere der Staatsanwalt und verwies auf das Messer, das der Beschuldigte mitführte. Er habe die Tat detailliert geplant und vorbereitet - so recherchierte er vorab etwa nach dem Strafmass für Mord, setzte seinen Computer neu auf und packte Ersatzkleidung für die Zeit im Gefängnis.

Während des Gesprächs habe er das Messer griffbereit gehabt. Die Schwelle von der Vorbereitung zum Versuch habe er überschritten, als er das Büro betragt. «Er war an jenem Tag bereit, die Sozialarbeiterin niederzustechen», sagte der Ankläger. Dies aus besonders egoistischem Beweggrund, nämlich zur Sicherung regelmässiger Mahlzeiten und eines Dachs über dem Kopf. Bis heute zeige er keine Spur von Reue.