J. Los 28-Millionen-Dollar-Villa ist in Gefahr

Dichter Rauch hängt über den Stränden, Landstriche sind verkohlt, die Hügel um Luxusvillen stehen in Flammen. Schon wieder erlebt das kalifornische Paradies ein Schreckensszenario.

Erst im Oktober tobte in den malerischen Weinregionen um Sonoma und Napa ein Flammeninferno – 44 Menschen starben, zeitweise waren 100'000 Anwohner vor den Flammen auf der Flucht. Nun trifft es den Süden des Bundesstaates.

Rupert Murdochs Moraga-Weingut in den Hügeln von Bel Air ist geräumt worden. (6. Dezember 2017) Bild: AFP/Frederic J. Brown

Auch das Weingut des Medien-Moguls Rupert Murdoch steht in der Reichen-Enklave zwischen dem Mulholland Drive und dem Sunset Boulevard. Das Gut in den Hügeln von Bel Air sei geräumt worden, teilte er dem «Hollywood Reporter» mit. Die Flammen hätten Teile des Millionen-Anwesens erfasst, berichteten US-Medien.

Vier Villen in dem bedrohten Viertel sind nach Angaben der Behörden abgebrannt, elf seien beschädigt worden. Dort besitzen Stars wie Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Jay-Z und Beyoncé teure Domizile. Auch Jennifer Lopez hat sich erst kürzlich in der Nähe eine Villa für 28 Millionen Dollar gekauft.

Ihre Millionen-Villa ist in Gefahr: Jennifer Lopez. Bild: Wilfredo Lee/AP

Die berüchtigten Santa-Ana-Winde treiben heftige Buschfeuer an und damit Zehntausende Menschen aus ihren Häusern. Auch vor teuren Villen in den durch hohe Mauern geschützten «Gated Communities» machen die Flammen nicht halt. Im Nobelviertel Bel Air im Westen von Los Angeles sitzen Promis auf gepackten Koffern.

«Ich habe Zsa Zsa Gabors Urne ins Auto gepackt»

Auch der deutsche Prinz Frederic von Anhalt, der nach dem Tod von seiner Frau Zsa Zsa Gabor vor einem Jahr weiter in einer Nobelvilla in Bel Air lebt, wurde gewarnt. «Ich habe wichtige Unterlagen, zwei Gemälde meiner Frau und ihre Urne ins Auto gepackt», sagte Prinz Frederic von Anhalt am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa. Nach dem Tod seiner Frau Zsa Zsa Gabor vor einem Jahr lebt der gebürtige Deutsche weiter in der Villa in Bel Air.

Just in !

"Severe alert"

Strong winds over night creating extreme fire danger. Stay alert. Listen to authorities. — Frederic von Anhalt (@Prinzhollywood) 7. Dezember 2017

Sänger Lionel Richie erklärte auf Twitter, dass er seiner Familie dabei helfe, einen «sichereren Ort» zu finden. Die Feuer seien «so verdammt schrecklich», twitterte die Tochter von Michael Jackson, Paris Jackson.

Due to the devastating California Wildfires, and helping family evacuate to a safer place, I unfortunately have to cancel my show tonight. I look forward to returning to the stage this weekend and performing for my fans... https://t.co/tRMXiPOqUp — Lionel Richie (@LionelRichie) December 6, 2017

TV-Star Kim Kardashian und Schauspielerin Elizabeth Banks dankten den vielen Feuerwehrleuten für ihren Einsatz. Rapper Common twitterte ein Video von brennenden Hügeln entlang der 405-Autobahn. Er bete für all die mutigen Helfer.

I pray everyone in Los Angeles is safe from these fires and THANK YOU to all of the fire fighters working so hard to keep everyone safe! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 6, 2017

Getty-Museum bedroht

Am Mittwoch näherte sich das sogenannte Skirball-Feuer auch dem berühmten Getty-Museum im Westen der Millionen-Metropole. Die Einrichtung blieb geschlossen. Die nahe gelegene Autobahn 405, eine der am meisten befahren Strassen der USA, wurde zeitweise gesperrt. Videos in sozialen Netzwerken zeigten eine rote Feuerwand, die sich neben der von dichtem Morgenverkehr befahrenen Autobahn her wälzte.

Eine der am meisten befahren Strassen der USA: Die Interstate 405 ist gesperrt. (6. Dezember 2017) Bild: AFP/Mario Tama

Ein weiterer Brand wütet im Bezirk Ventura County nordwestlich von Los Angeles. Zehntausende Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben, nach Angaben der Behörden brannte seit Montag eine Fläche von mehr als 260 Quadratkilometern ab. Am Mittwoch frass sich das Feuer bis zur Pazifikküste durch.

Auch im Norden und Osten von Los Angeles sind Tausende Häuser von Flammen bedroht. In den betroffenen Regionen gilt der Notstand. Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz. (chk/oli/sda)