Laser-Attacken: Basler Tram fährt abends nicht mehr nach Frankreich

Nun hat sich die Situation aber offenbar zugespitzt. In den vergangenen Tagen gab es mehrere Angriffe mit Laserpointern auf das Fahrpersonal. Eine Tramchauffeurin der Linie wurde dabei gar verletzt. Sie befinde sich immer noch in ärztlicher Behandlung.

Aus Sicherheitsgründen haben die BVB nun entschieden, die Strecke zwischen Burgfelderhof und Gare de Saint-Louis ab sofort und bis auf Weiteres zwischen 20 Uhr und Betriebsschluss nicht mehr zu bedienen. Die Trams wenden künftig beim Burgfelderhof. Diese Regelung gelte «bis auf Weiteres».

Der Entschluss ist auch mit Rücksicht auf die Stimmung beim Fahrpersonal gefallen. «20 Minuten» berichtete vor einigen Tagen, dass sich einzelne Fahrer inzwischen weigern, nach Saint-Louis zu fahren, weil sie Angst vor Angriffen haben.

Keine Ersatzbusse

Ersatzbusse wird es nicht geben. «Wir erwarten von den zuständigen französischen Behörden nun endlich griffige und nachhaltige Massnahmen, damit ein sicherer Betrieb dieses Abschnitts wieder möglich ist», sagt Bruno Stehrenberger, Leiter Verkehr der BVB.

Auswirkungen auf den Fahrplan der betroffenen Tramlinie auf Schweizer Boden habe die Massnahme nicht. Die stundenweise Begleitung der Tramlinie 3 durch Sicherheitspersonal bleibt zudem ebenfalls bis auf Weiteres erhalten. Die BVB empfiehlt Fahrgästen mit Ziel Gare de Saint-Louis, alternativ die Buslinie 604 von Distribus ab Schifflände zu nutzen.

Auf der Linie 3 kämpfen die BVB mit verschiedenen Sorgen. Unter anderem ist die Zahl der Schwarzfahrer auf dem französischen Teil der Linie doppelt so hoch wie auf dem Schweizer Streckenabschnitt. Vier Prozent aller kontrollierter Fahrgäste sind ohne gültiges Ticket unterwegs. Auf den Abschnitten in der Schweiz liegt die sogenannte Schwarzfahrerquote bei rund zwei Prozent, auf dem Streckenteil im Baselbiet, das vom Verkehrsunternehmen Baselland Transport (BLT) unterhalten wird, liegt die Quote bei knapp 1,8 Prozent.

«Zu wenig präsent»

Für SVP-Präsident Eduard Rutschmann ist es höchste Eisenbahn, dass die BVB den Betrieb einstellen. «Für die Sicherheit auf französischem Boden sind die Franzosen verantwortlich. Da die Franzosen zu wenig präsent sind und zu wenig für die Sicherheit der Trams unternehmen, ist es die einzig richtige Lösung, abends nicht mehr nach Saint-Louis zu fahren.»

Grossrat Rutschmann ist selber bei einer Dienstfahrt bei der Grenzwache von einem Laiserangriff im Auge verletzt worden. «Das ist sehr unangenehm und ich habe heute noch Nachwehen davon.»

(Update folgt)