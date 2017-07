Lieferwagen rammt auf Trottoir in Los Angeles acht Personen

Ein Kleintransporter ist in eine Gruppe von Menschen auf einem Trottoir in Los Angeles gefahren und hat dabei mindestens acht Personen verletzt. Der Mann sei am Sonntag wegen des Verdachts der Fahrerflucht festgenommen worden, teilten die Behörden mit. Nach ersten Erkenntnissen sei er am Nachmittag zunächst über eine rote Ampel gefahren und mit einem anderen Fahrzeug zusammengestossen, gab die Polizei bekannt. Der heftige Stoss habe dazu geführt, dass der Minivan von der Strasse abkam und auf das Trottoir rollte.

Die Feuerwehr von Los Angeles teilte mit, einer der Verletzten befinde sich im kritischen Zustand. Drei weitere hätten schwere Verletzungen. Ein Zeuge sagte der Nachrichtenagentur AP, mehrere Opfer seien unter dem Fahrzeug gewesen; manche Menschen hätten panisch versucht, sie hervorzuziehen.

Nach dem Unfall sei der Fahrer zunächst orientierungslos aus dem Kleintransporter gestiegen, doch dann zurück ins Auto gesprungen – andere Zeugen hätten ihn bis zum Eintreffen der Ermittler festgehalten.

Bei den Verletzten handelte es sich nach Zeugenangaben um Restaurantbesucher im zentral gelegenen Stadtteil Mid-Wilshire von Los Angeles. Der Transporter habe einen kleinen weissen Zaun niedergefahren, der als Abtrennung zwischen Gästen des Lokals und Fussgängern diente. (chk/AP)