Mann auf E-Roller zündet sich vor dem Weissen Haus an

Der Mann wurde mit «offenbar nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins örtliche Spital gebracht» heisst es kurz danach auf dem Twitterkanal des Secret Service. Später lieferten die Beamten die Erklärung nach, dass der Mann psychische Probleme habe, schreibt Steven Herman, Reporter bei Voice of America auf Twitter. Über ein Motiv ist noch nichts bekannt.

The man who lit his jacket on fire near the @WhiteHouse appears to have mental health issues, according to a @SecretService official. — Steve Herman (@W7VOA) 12. April 2019

Mark Knoller, CBS-Korrespondent im Weissen Haus, twitterte ein Bild des Mannes, der von Beamten weggetragen wird.

The @SecretService reports a police/medical incident on Pennsylvania Avenue in front of the WH. USSS officers seen carrying an individual away from the WH and placing him on the ground in Lafayette Park. North grounds put in lockdown. pic.twitter.com/6D2ekFEAZW — Mark Knoller (@markknoller) 12. April 2019

Der Mann sei auf einem Elektro-Roller unterwegs gewesen und habe plötzlich seine Jacke in Brand gesetzt, heisst es auf dem Twitterkanal der Presseabteilung des Weissen Hauses. Und der Secret Service twittert, dass Beamte den Brand gelöscht und dem Mann Erste Hilfe geleistet hätten.

"Secret Service has closed down the north lawn and park outside of the WH, because an person lit their jacket on fire," per a Secret Service spokeswoman. pic.twitter.com/nzChlpdH0t — POTUS_Schedule (@45_Schedule) 12. April 2019

Angestellte durften in der Zwischenzeit das Gelände um das Regierungsgebäude nicht verlassen, schreibt ein Reporter der «Detroit News» auf dem Kurznachrichtenkanal.