Schiesserei in Club – drei Verletzte, Täter getötet

Bei einer Schiesserei in einer Diskothek in Konstanz sind drei Menschen verletzt worden. Gegen 4.30 Uhr morgens seien Notrufe eingegangen, wonach im Club geschossen werde, sagte ein Polizeisprecher in Konstanz heute Morgen. Einige Diskobesucher seien geflüchtet, andere hätten sich versteckt. Aktuell bestehe aber keine Gefahr mehr, fügte der Sprecher hinzu.

Die Polizei teilt mit, dass der mutmassliche Täter, ein 34-jähriger Mann, von den Einsatzkräften bei einem Schusswechsel lebensgefährlich verletzt wurde und in einem Spital seinen Verletzungen erlag.

Nach Schiesserei in Konstanz besteht aktuell keine Gefahr mehr! Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Näheres folgt in Kürze. — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 30. Juli 2017

Der Polizeieinsatz lief am Morgen noch. Zu den Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch wollte der Sprecher Berichte nicht bestätigen, wonach es Festnahmen gegeben haben soll. «Focus» berichtet unter Berufung auf die Polizei, dass der Täter «ausser Gefecht gesetzt» wurde. Der SWR hatte berichtet, der oder die Täter seien gefasst worden. Augenzeugen hätten berichtet, es habe möglicherweise Tote gegeben.

Die Stadtwerke Konstanz informieren via Twitter, dass der städtische Busverkehr heute Morgen durch einen Polizeieinsatz erst nicht beginnen konnte. Kurz darauf habe der Betrieb «im Rahmen des Möglichen» aufgenommen werden können, es müsse jedoch mit Ausfällen und Verspätungen gerechnet werden.

Wegen eines Polizeieinsatzes können unsere Busse das Betriebsgelände nicht verlassen, weshalb der Busverkehr aktuell eingestellt ist. — Stadtwerke Konstanz (@StadtwerkeKN) 30. Juli 2017

«SWR» berichtet, dass laut Augenzeugen ein Türsteher von Schüssen einer Maschinenpistole getroffen wurde, als er den oder die Täter zu stellen versuchte. Vom Club selber gibt es noch keine Stellungsnahme. Aber auf der offiziellen Facebook-Seite wurde vor wenigen Minuten das Titelbild geändert, mit einem komplett in schwarz gehaltenen Foto. Wie Leser berichten, wurden in der Früh noch Partybilder der letzten Nacht auf die Facebookseite geladen. Diese wurden jedoch bereits wieder entfernt.

Update folgt... (kaf/sda)