Mindestens 137 Tote nach Explosionen in Kirchen und Hotels

Kirche spricht von Bombenanschlag

Die ersten Explosionen der Serie waren in den Kirchen St. Antonius in Colombo und St. Sebastian im ausserhalb der Hauptstadt gelegenen Ort Negombo gemeldet worden. Zu dem Zeitpunkt feierten die Gläubigen gerade die Ostermesse.

Mindestens 160 Verletzte wurden aus St. Antonius ins Krankenhaus gebracht. Ein Vertreter des Spitals in Batticaloa sprach von über 300 Verletzten. Auf der Facebook-Seite der Kirche St. Sebastian war von einem Bombenanschlag die Rede. «Bitte kommt und helft, solltet ihr Angehörige hier haben», hiess es dort.

Sri Lankas Minister für Wirtschaftsreform, Harsha de Silva, schrieb auf Twitter von zahlreichen Opfern, unter ihnen Ausländer. Er rief dazu auf, Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben.

Pray For Sri Lanka ???????? ????Stay Safe Sri Lanka?101 dead and over 200 injured and hospitalized following 6 blasts in churches and hotels in Sri Lanka - Hospital sources #LKA#SriLanka#EasterSundayAttacksLK#Colombo#PrayForSriLanka#EasterAttackSLpic.twitter.com/ns8A27rsRD

