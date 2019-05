Neues Flugzeug-Video zeigt Ausbruch des Feuers – 41 Tote

Am Montagmorgen tauchte ein neues Video der Bruchlandung auf. Als die Maschine mehrmals auf dem Rollfeld des Flughafens aufprallte, platzte nach ersten Erkenntnissen der Ermittler der voll befüllte Treibstofftank. Blitzschnell breitete sich das Feuer aus. Der hintere Teil der Maschine stand komplett in Flammen und zog eine dicke Rauchwolke hinter sich her.

UPDATE: Aeroflot #SU1492 footage shows the Sukhoi Superjet bounced on initial touchdown followed by an even harder 2nd ground contact during which the undercarriage collapsed and a fire broke out. There is no visible fire before that point. pic.twitter.com/eIaqmJk8uC

— JACDEC (@JacdecNew) May 5, 2019