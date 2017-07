New Yorker feiern ihren Hai

Wenn in den Hundstagen von Juli und August die Strassen von Manhattan so stickig werden, dass jedes Cocktailkleid im Nu durchgeschwitzt ist, dann verlagert sich das soziale Leben der oberen Zehntausend hinaus nach Long Island.

Dort, in den „Hamptons“, hat, wer etwas auf sich hält eine Sommerresidenz in Strandnähe. Am Wochenende finden dort die begehrtesten Partys der New Yorker Society statt.

Eine Lady von 2000 Kilo

In diesem Sommer haben die Hamptons-Partys einen neuen Star. Mary Lee heisst die Lady, über die jeder am Ostende von Long Island spricht. Sie wiegt 2000 Kilo und ist knapp sechs Meter lang.

Mary Lee ist ein grosser weisser Hai und seit Meeresbiologen ihr vor fünf Jahren einen Sender verpasst haben, hat sie eine stetig wachsende Anhängerschaft. Auf Twitter folgen ihr 120'000 Menschen und wann immer sie sich in die Nähe der Hamptons bewegt, gerät die Sommerklientel dort in helle Aufregung.

Hai-Souvenirs sind der Renner

Partys mit Mary Lee-Thema sind Mode unter den Schönen und Reichen von New York. Ebenso Mary Lee Strandhandtücher und T-Shirts. Ein Bäcker in South Hampton bietet Mary Lee Torten an. Und das Wohlergehen von Mary Lees Kindern, die mutmasslich rund 50 Kilometer vom Ostzipfel von Long Island entfernt aufwachsen, ist Gegenstand grosser Fürsorge.

Diese neu entdeckte Liebe zum Hai an den Stränden des Nordostens ist ein dramatischer Wandel im Verhältnis zu den grossen Raubtieren der Meere. Spätestens seit „Jaws“ 1975 genau an diesen Stränden gedreht wurde, galten die Grossen Weissen als Monster, vor denen man sich fürchtete. Ein Image, das Artenschützern und Meeresbiologen Sorge bereitete.

Schutz statt Monster-Jagd

So fiel die Population der grossen weissen Haie im Nordostatlantik in den Jahren 1986 bis 2000 um 79 Prozent. Dazu trug nicht zuletzt auch der schlechte Ruf der Haie bei. Rücksichtslose Jagd auf die Tiere und ihre begehrten Rückenflossen brachten die Art in Bedrängnis.

Seither gibt es jedoch neue Schutzbestimmungen und verstärkte Anstrengungen, die Haie in dieser Gegend wieder anzusiedeln. Die Bemühungen hatten Erfolg. In den vergangenen Jahren tauchen wieder immer mehr grosse weisse Haie an den Stränden von New York, New Jersey und Massachusetts auf.

Um für die Zukunft das Verhältnis zwischen Mensch und Hai besser zu gestalten, haben die Meeresbiologen die Schutzbemühungen mit einer PR-Kampagne flankiert. So war die Forschergruppe Oceareach 2012 in einer TV Dokumentation dabei zu sehen, wie sie die Haie mit Sendern versieht, um ihre Bewegungen und ihr Brutverhalten zu studieren.

Hilton wartet auf Mary Lee

In demselben Film lernte das US Publikum auch Mary Lee kennen. Unmittelbar nach der Ausstrahlung bildete sich eine Fangemeinde, die auf der Website von Oceareach Mary Lee dabei folgte, wie sie tausende von Meilen die Ostküste hoch und runter bis weit in die Karibik schwamm.

Wann immer sie sich in die Nähe eines Ortes oder eines Strandes bewegte, versammelte man sich am Strand oder fuhr hinaus, um sie zu begrüssen.

In diesem Juli hat sie es allerdings noch nicht in die Nähe der Hamptons geschafft, zuletzt wurde ihr Signal im offenen Atlantik, hundert Meilen östlich von Delaware aufgenommen. Dafür wurde Ende Juni der Hai Hilton in der Nähe von Cape Cod gesichtet.

Nun debattiert man in den Hamptons, ob Hilton und Mary Lee wohl ein gutes Paar abgeben würden, falls sie sich über den Weg schwimmen. Die kleinen Haie aus der Verbindung würde man dann selbstverständlich auch umgehend kollektiv adoptieren. (Berner Zeitung)