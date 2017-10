«Paddock war echt gemein zu seiner Freundin»

Auch Tage nach dem Massaker in Las Vegas mit mindestens 59 Toten ist das Motiv des Schützen Stephen Paddock immer noch unklar. Die Ermittler bemühten sich fieberhaft, Licht in das Rätsel zu bringen, warum ein 64-jähriger pensionierter Buchhalter ohne gewaltsame Vergangenheit oder irgendwelche Vorstrafen am Sonntag das Feuer auf die Besucher eines Festivals eröffnet hatte.

Aufklärung erhofft sich die Polizei vor allem von der Freundin des Mannes, Marilou Danley. Die 62-jährige Australierin war seit mehreren Wochen – und damit auch am Tag der Tat – in ihrem Geburtsland, den Philippinen. Ihre in Australien lebende Schwester sagte dem örtlichen Fernsehen, Paddock habe ihre Schwester vermutlich weggeschickt, damit sie ihm nicht in die Quere kommt.

Am Dienstagabend kam Danley wieder in die USA zurück, wo sie vom FBI empfangen und verhört wurde. Ob die Ermittler aus dem Verhör neue Erkenntnisse ziehen konnten, ist unklar.

«Ich zahle deinen Drink, genauso wie ich dich bezahle»

Danley arbeitete von 2010 bis 2013 als Casino-Hostess in Reno im US-Bundesstaat Nevada. Dort lernten sie und Stephen Paddock sich kennen. Einige Daten deuten darauf hin, dass die beiden bereits ab August 2013 zusammenlebten, als Danley noch mit einem anderen Mann verheiratet war, berichtet die «Washington Post».

Über die Beziehung der beiden existieren widersprüchliche Meldungen. «Sie waren ein bezauberndes Paar», sagte etwa Paddocks Bruder Eric zur «Washington Post». «Grosser Mann, kleine Frau. Er liebte sie, er war komplett vernarrt in sie.» Die zwei hätten in den Casinos oft Seite an Seite gespielt. Am Dienstag war bekannt geworden, dass der Schütze etwa 100'000 Dollar an jemanden auf den Philippinen überwiesen hatte. Ob das Geld an die Freundin ging, ist aber unklar.

Mitarbeiter einer Starbucks-Filiale, die der Attentäter oft besuchte, sagten der «Los Angeles Times» allerdings, sie erinnerten sich hauptsächlich daran, wie Paddock seine Freundin in der Öffentlichkeit beschimpfte. Speziell wenn Danley fragte, ob sie ihre Bestellung mit Paddocks Casino-Karte zahlen könne, habe er jeweils auf sie herabgesehen und abschätzig gesagt: «Du brauchst meine Casino-Karte nicht. Ich zahle deinen Drink, genauso wie ich dich bezahle.» Mit einem unterwürfigen «Okay» habe sie dann einen Schritt zurück gemacht. «Vor uns war er echt gemein zu ihr», sagte die Chefin Esperanza Mendoza der Zeitung. «Das passierte oft.»

«Psychologische Autopsie» nötig?

Klar scheint mittlerweile, dass Paddock die Tat von langer Hand geplant hatte. Er habe seit 1982 Waffen gehortet und allein seit vergangenem Oktober 33 Schusswaffen, vor allem Gewehre, gekauft, sagte FBI-Agentin Jill Snyder am Mittwoch dem Sender CBS. Zwölf halbautomatische Waffen habe er mit Zusatzvorrichtungen ausgestattet, wodurch diese wie automatische Waffen Dauerfeuer abgeben konnten. Diese wurden gemeinsam mit elf anderen Waffen in dem Hotelzimmer im 32. Stock des Mandalay Bay gefunden, von dem aus er die Schüsse auf die Menge unter ihm abgegeben hatte. Offenbar, um nicht gestört zu werden, hatte er vor dem Zimmer auch Überwachungskameras angebracht.

Zu einem möglichen Motiv sagte FBI-Spezialist Jim Clemente, es habe möglicherweise einen möglichen speziellen Auslöser in Paddocks Leben gegeben: «ein grosser Verlust, eine Trennung oder vielleicht hat er einfach nur herausgefunden, dass er todkrank ist.» Möglicherweise sei eine «psychologische Autopsie» nötig, um seine Beweggründe zu klären. Auch eine genetische Veranlagung wollte Clemente nicht ausschliessen, denn Paddocks Vater war ein Bankräuber und diagnostizierter Psychopath gewesen.

«Keine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, keine Religion, keine Politik»

Paddock hatte in den 1970er und 1980er Jahren als Postbote und Steuerbeamter gearbeitet. Lange Zeit war er danach Rechnungsprüfer für das Verteidigungsministerium und später für eine Firma im Verteidigungssektor tätig. Er hatte keine Vorstrafen und keine bekannten finanziellen Probleme.

Auch sein Bruder Eric konnte sich die Tat nicht erklären. «Keine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, keine Religion, keine Politik. Ihm hat all dieses Zeug nie etwas bedeutet», sagte der Bruder. Er sei nur ärgerlich geworden, wenn um ihn geraucht worden sei. Dafür habe er sogar extra eine Zigarre bei sich getragen und die selbst angezündet, wenn Leute sich in seiner Nähe eine ansteckten, und ihnen den Rauch ins Gesicht geblasen, sagte Paddock.

