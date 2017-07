Schiesserei in Club – drei Schwerverletzte, zwei Tote

Nach einer Schiesserei in einer Diskothek in Konstanz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Durch die Schüsse eines 34-Jährigen wurde am frühen Morgen ein Mensch getötet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der mutmassliche Schütze wurde demnach wenig später bei einem Schusswechsel mit Polizeibeamten lebensgefährlich verletzt und starb im Krankenhaus. Die Waffe wird von den Behörden als «Langwaffe» bezeichnet, Augenzeugen berichten von einer Maschinenpistole.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 34-jährigen Iraker. Der später bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötete Mann sei aber kein Asylbewerber, sagte ein Polizeisprecher dem Nachrichtensender n-tv. Unklar blieb zunächst weiterhin das Motiv der Tat. Nach bisherigen Erkenntnissen «steht ein terroristischer Akt nicht im Vordergrund», sagte der Polizeisprecher.

Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass sich Schweizer unter den Opfern befinden, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Nachfrage der Nachrichtenagentur sda mit.

Mehrere hundert Discobesucher

In der Diskothek wurden zwei Menschen schwer verletzt, bei dem anschliessenden Schusswechsel mit der Polizei wurde ein Beamter verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft der baden-württembergischen Stadt mitteilten. Der Polizist war aber nicht in Lebensgefahr. Ein Grossaufgebot der Polizei ist vor Ort, das Gebiet ist grossräumig abgesperrt.

Gegen 4.30 Uhr morgens seien Notrufe eingegangen, wonach im Club geschossen werde, sagte ein Polizeisprecher in Konstanz heute Morgen. Viele Gäste hatten nach den Schüssen das Gebäude panikartig verlassen oder sich versteckt. «Die Diskothek war rammelvoll. Ich schätze, dass mehrere hundert Menschen da waren», sagt ein Augenzeuge zu «SWR». Die Polizei bestätigt dies. Da zunächst nicht klar war, ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Täter handelte, wurden auch Spezialkräfte und ein Polizeihubschrauber für mögliche Fahndungsmassnahmen angefordert.

Nach Schiesserei in Konstanz besteht aktuell keine Gefahr mehr! Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Näheres folgt in Kürze. — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 30. Juli 2017

«SWR» berichtet, dass laut Augenzeugen ein Türsteher von Schüssen einer Maschinenpistole getroffen wurde, als er den oder die Täter zu stellen versuchte. Vom Club selber gibt es noch keine Stellungsnahme. Aber auf der offiziellen Facebook-Seite wurde am Morgen das Titelbild mit einem schwarzen Foto ausgetauscht. Wie Leser berichten, wurden in der Früh noch Partybilder der Nacht auf die Facebookseite geladen. Diese wurden nach empörten Userkommentaren jedoch wieder entfernt.

Die Stadtwerke Konstanz informierten via Twitter, dass es wegen eines Polizeieinsatzes zu Störungen im öffentlichen Verkehr gekommen sei.

Wegen eines Polizeieinsatzes können unsere Busse das Betriebsgelände nicht verlassen, weshalb der Busverkehr aktuell eingestellt ist. — Stadtwerke Konstanz (@StadtwerkeKN) 30. Juli 2017

Der im Industriequartier von Konstanz inmmitten weiteren Diskotheken liegende Club «Grey» wurde erst Ende Mai nach langen Verzögerungen neu eröffnet. Wie der Südkurier schreibt, wurden die Räumlichkeiten bereits zuvor als Disco genutzt, es hätte einen Besitzerwechsel gegeben.

Update folgt... (kaf/sda)