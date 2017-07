Schlechte Note – Knabe flüchtet in die Schweiz

Wegen seiner vermeintlich schlechten Schulnoten wollte ein Knabe aus dem norddeutschen Schleswig das Land verlassen. Der 10-Jährige habe sich nicht getraut, das Zeugnis seinen Eltern zu zeigen, teilte die Polizei in Flensburg am Samstag mit.

Stattdessen reiste der Schüler am Freitagabend alleine mit dem Zug nach Hamburg und von dort weiter nach Basel. Ein Kondukteur bemerkte den Buben und alarmierte die deutsche Bundespolizei in Lörrach, wo der 10-Jährige nun auf seinen Vater wartet. So schlecht seien die Noten gar nicht gewesen, lediglich eine Drei (entspricht in der Schweiz der Note 4) habe auf dem Zeugnis gestanden, teilte die Bundespolizei mit. (chi/sda)