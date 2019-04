Schnee sorgt für mehrere Verkehrsunfälle

Der Wintereinbruch in Teilen Graubündens hat am Freitagnachmittag zu mehreren Verkehrsunfällen geführt, unter anderem, weil die Verkehrsteilnehmer bereits mit Sommerreifen unterwegs waren. Verletzt wurde dabei niemand.

In Nufenen geriet ein italienischer Autofahrer auf der schneebedeckten Strasse kurz nach 14.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper. Am Auto, das mit Sommerreifen ausgerüstet war, entstand Totalschaden.