«Schock für alle» – Knie-Akrobatin stürzt in die Manege

Schrecksekunde im Circus Knie gestern Abend in Luzern: Eine Akrobatin des Duos «Desire of Flight» hat aus vier Metern Höhe den Halt verloren und ist in die Manege gestürzt. Verletzt wurde sie von der Ambulanz ins Spital gefahren.

Der Unfall habe sich kurz vor Schluss ereignet. Malvina Abakarova sei ein Griff nicht gelungen. Sie habe sich beim Sturz beide Handgelenke gebrochen und einen Ellbogen ausgerenkt, sagt Sara Hildebrand, Mediensprecherin des Circus Knie, auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet. «Sie war aber immer ansprechbar und nie bewusstlos.»

Zuschauerin in Ohnmacht

«Es ist ein Schock für uns alle», sagt Hildebrand. Die Vorstellung wurde nach dem Unfall abgebrochen. Gemäss Medienberichten mussten Zuschauer psychologisch betreut werden. Diese Angaben konnte Hildebrand nicht bestätigen. Sie habe jedoch eine Zuschauerin gesehen, die in Ohnmacht gefallen sei.

Wie das Knie-Programm in den kommenden Tagen aussehen wird, werde im Verlauf des Tages entschieden. «Desire of Flight» ist ein Luftakrobatik-Duo. Das Ehepaar zeige Elemente von «höchstem Schwierigkeitsgrad», heisst es auf der Knie-Internetseite. «Hoch über der Manege vollführen Valeriy Sychev und Malvina Abakarova einen poetischen Paartanz, der die Zuschauer staunen, träumen und gleichsam abheben lässt.» (woz)