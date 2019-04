Schüsse in Synagoge in Kalifornien – eine Tote

Bei den Verletzten handelt es sich demnach um eine Jugendliche und zwei erwachsene Männer. Sie seien ausser Lebensgefahr. Der Bürgermeister von Poway, Steve Vaus, hatte dem Fernsehsender MSNBC zuvor gesagt, der Rabbiner sei in die Hand getroffen worden. Bei der Toten handelt es sich nach Angaben des Sheriffs um eine ältere Frau.

Gore sagte, ein 19-Jähriger sei festgenommen worden. In einem offenen Brief, der AFP vorliegt, sprach der als John Earnest identifizierte Verdächtige über seinen Drang, die Abstammung von Weissen zu verteidigen. Überdies zollte er in dem Schreiben dem Attentäter eines Angriffs auf eine Synagoge in Pittsburgh im September mit elf Toten Anerkennung sowie dem Attentäter hinter den Moschee-Anschlägen im neuseeländischen Christchurch im März.

Täter auf Flucht festgenommen

Die Polizei wurde dem Sheriff zufolge am Vormittag (Ortszeit) alarmiert, nachdem der Mann die Synagoge betreten und das Feuer mit einem Sturmgewehr vom Typ AR-15 eröffnet hatte. Derartige Waffen wurden wiederholt bei Amokläufen in den USA verwendet. In dem jüdischen Gotteshaus sollte am Vormittag ein Pessach-Gottesdienst gefeiert werden.

Ein ausser Dienst befindlicher Beamter, der sich am Tatort befand, habe auf den Angreifer geschossen, als dieser die Flucht ergriff, sagte Gore. Der Beamte habe das Auto des mutmasslichen Täters getroffen. Der 19-Jährige wurde schliesslich von einem per Funk informierten Beamten festgenommen, wie der Polizeichef San Diegos, David Nisleit, sagte. «Wir sind denen in der Gemeinde dankbar, die sich dem Schützen entgegenstellten und verhinderten, dass dies ein noch schlimmerer Vorfall wurde», sagte Bürgermeister Vaus.

«Übel des Antisemitismus und des Hasses»

Nach dem Schusswaffenangriff hat US-Präsident Donald Trump Antisemitismus und Hass verurteilt. «An diesem Abend ist das Herz Amerikas mit den Opfern der entsetzlichen Schiesserei in Kalifornien», sagte Trump am Samstag vor Anhängern im Bundesstaat Wisconsin.