Sekundenschlaf einer 20-Jährigen – drei Verletzte

Bei einer heftigen Frontalkollision in Neuhausen am Rheinfall SH sind am frühen Samstagnachmittag drei Personen verletzt worden. Beide Autos wurden total demoliert.

Eine 20-jährige Autofahrerin war auf Grund eines Sekundenschlafs auf der Rosenbergstrasse auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, in dem zwei Personen unterwegs waren, wie die Schaffhauser Polizei am Samstag schrieb. Alle drei Autoinsassen mussten verletzt ins Spital gebracht werden.

Weil aus den Unfallautos Kühlwasser und Öl ausgelaufen war, musste die Feuerwehr beigezogen werden. Der Autofahrerin wurde der Fahrausweis abgenommen. Während der Bergungsarbeiten war ein Abschnitt der Rosenbergstrasse gesperrt. Eine Buslinie der Schaffhauser Verkehrsbetriebe war während dieser Zeit unterbrochen. (chk/sda)