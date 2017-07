Swiss-Maschine bricht Flug nach New York ab

Bevor Flug LX22 der Swiss den grossen Teich überqueren konnte, musste die Maschine auf dem Weg nach New York in Dublin zwischenlanden. Dies twitterte der Flugüberwachungsdienst Flightradar24. Grund war ein medizinischer Notfall, wie es in späteren Mitteilungen hiess. Ein Passagier litt offenbar an Atemproblemen. Auf den Tracking-Bildern ist der U-Turn der Maschine ersichtlich.

#LX22 on ground at Dublin after diverting in with medical emergency via @scottcossfield. PC Aaron Bruachail pic.twitter.com/ghcqyglHfv — Flight Alerts ? (@FlightAlerts777) 31. Juli 2017

Swiss #LX22 is diverting to Dublin - passenger with breathing difficulties - original request for divert to Shannon was changed pic.twitter.com/kLr3OTQ8h3 — :airplane_departure::airplane:Nik's News:airplane::airplane_arriving: (@NikPhillips666) 31. Juli 2017

Schliesslich konnte die Reise fortgesetzt werden und die Maschine landete zweieinhalb Stunden verspätet in New York.

LIVE Swiss #LX22 is now on its way to JFK after earlier diversion to Dubin due to medical emergency https://t.co/z9JoeIh95L pic.twitter.com/WGcnLFAJAU — AIRLIVE (@airlivenet) 31. Juli 2017

(kaf)